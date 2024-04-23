«Не в пользу украинцев»: в Белом доме сделали заявление о ситуации на фронте

Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал ситуацию на фронте для украинцев. Об этом сообщает РИА Новости вечером вторника, 23 апреля.

По данным издания, во время заявления, которое предваряет голосование по выделению очередной помощи Украине, Джон Кирби отметил, что ситуация на поле боя складывается явно не в пользу Киева как на Донбассе, так и в других районах.

Напомним, что новый законопроект о выделении помощи странам-союзникам США (среди которых, помимо Украины, оказались Израиль и Тайвань) планируется рассматривать в текущий вторник. Именно в названные государства сенат будет обсуждать регулярные поставки вооружений. Предполагается, что законопроект может быть принят, несмотря на единичные заявления «противников финансирования Киева».