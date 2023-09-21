«Не важно, с кем-то или сам с собой»: стало известно, когда человека может поработить суккуб

Тема секса во все времена и во многих культурах была табуирована. То, что происходит под покровом ночи в спальне, должно оставаться в спальне. Но «сексуальная революция», выставившая на всеобщее обозрение все подробности интимной жизни человека, приоткрыла дверь и в другой мир — страшный мир демонов. Любители сидеть на сайтах +18 страшно рискуют, ведь они могут попасть в лапы суккубу.

Знаменитая эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту интернет издания «Подмосковье сегодня», что делают суккубы с любителями клубнички. Они, по словам эксперта, демоны похоти и секса.

«Причем похоти, которая изматывает, ведь человек под воздействием суккуба не может ни о чем другом думать. Нимфоманки или сексоголики — это в основном те, кто как раз попал под власть демона похоти», — заявила Абравитова.

Эзотерик объяснила, что суккубы похищают энергию человека.

«Когда кто-то занимается сексом, идет сумасшедший выброс жизненной энергии. Причем не важно, занимается он с кем-то или сам с собой. Естественно, эту энергию и забирает себе суккуб. Для того, чтобы прекрасно жить, ему нужно питание», — подчеркнула эксперт.

К счастью, далеко не все могут стать жертвой суккуба.

«Работать с человеком, который не озабочен сексом, демон не будет. Они выбирают тех людей, которые уже изначально имеют такую червоточинку», — пояснила эзотерик.

Суккуб, добавила собеседница издания, будет провоцировать жертву постоянно искать сексуального удовлетворения.

«Вы не остановитесь и будете думать только об этом до сумасшествия. И в конце концов погибнете, потому что ваша энергия не успеет восстановиться», — заявила Абравитова.

Она подчеркнула, что людям с чистыми помыслами ничего не грозит. Поэтому и стоит проходить мимо ресурсов с маркировкой 18+.

Ранее эзотерик рассказала, кто на самом деле управляет государствами.