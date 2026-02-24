«Не вижу котлет в холодильнике»: ученые объяснили феномен мужской «слепоты»

Давно известно, что холодильник — загадочная штука. Из него странным образом испаряются самые вкусные продукты, а взаимоотношения сильного пола с этим чудом техники складываются совершенно непонятно. Шутки про мужчин, которые «не видят» еду на полках, давно стали мемами. Но ученые решили не смеяться, а разобраться всерьез. И выяснили: мужчины действительно могут не заметить продукты даже на самой открытой полке, пишет REGIONS .

Команда исследователей провела эксперимент, чтобы проверить способность мужчин и женщин ориентироваться в темноте и выявлять потенциальные угрозы. Участникам показывали фотографии ночных лесных дорожек, по которым предлагалось пройти виртуально. Задача состояла в поиске возможных опасностей.

Женщины мгновенно фиксировали взглядом кусты, ветки деревьев и темные уголки. А вот мужчины уверенно шли вперед, глядя исключительно на светлую дорогу перед собой.

Сопоставив данные и повторив эксперимент, но уже с холодильником, ученые получили вполне ожидаемый результат: мужчины вновь не заметили половину продуктов, сфокусировав внимание лишь на ярких упаковках на переднем плане.

«Мужчина устроен таким образом, что он видит мир сквозь призму своей главной цели — добраться быстро и эффективно к намеченной точке назначения. Его взгляд направлен на прямую линию движения. Женщина же замечает все вокруг себя, ведь ее задача — защитить потомство от потенциальных угроз, спрятанных на периферии», — пояснил феномен ногинский ученый Алексей Володихин.

Подобные истории подтверждаются данными исследований. Эксперимент, проведенный учеными из университета Оксфорда, показал, что большинство мужчин тратят вдвое больше времени на поиск предметов в холодильнике, чем женщины. При этом они чаще ошибаются, выбирая неправильные продукты или вовсе забывая о существовании нужных ингредиентов.

Реальные истории из жизни лишь подтверждают сухие цифры.

Я начала подписывать полки: «Супы», «Овощи», «Молочка». Помогло, но не до конца. Теперь он спрашивает: «А где полка с супами?»

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что мужчины и женщины используют разные стратегии зрительного восприятия. У представителей мужского пола обычно фокус внимания сужен на центральной части обзора, тогда как женщины в большей степени используют боковое зрение. Таким образом, мужчина чаще смотрит прямо, концентрируясь на отдельных крупных предметах, а женщина одновременно охватывает взглядом все содержимое холодильника, не упуская из вида боковые отделения и дальние уголки.

Ученые подчеркивают: это не вопрос внимательности или лени. Речь идет о разных стратегиях зрительного восприятия, сформированных тысячелетиями. Мужчина может буквально не видеть пакет молока, если он стоит сбоку или за другой упаковкой — его мозг просто не выделяет этот объект как приоритетный.

Эволюционно мужчина привык видеть пищу только там, куда направляет свое внимание непосредственно, игнорируя остальные полки и углы. Мозг женщины настроен на режим патруля, а мужской разум запрограммирован на скоростное экспресс-движение к ближайшей мишени.

Возможно, вооружившись данными этого исследования, производители бытовой техники начнут выпускать специальные модели холодильников с маркировкой «для мужчин» и «для женщин», предположил Володихин. А пока женщинам остается либо смириться с особенностями мужского восприятия, либо продолжать вставать по ночам и тыкать пальцем в контейнер с пирожками.

