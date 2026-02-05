Первая скрипка в штанах: уролог раскрыл тайну «мужских месячных»

Мужская физиология, как выяснилось, подчиняется собственным циклам, которые влияют на все — от работоспособности до эмоционального состояния. Ученые и врачи все чаще говорят о существовании своеобразных «мужских месячных», вызванных колебаниями уровня тестостерона. Уролог Марк Гадзиян в беседе с REGIONS подробно объяснил, как эти гормональные ритмы формируют периоды прилива сил и спадов и как их можно распознать.

Специалисты выделяют несколько ключевых циклов, влияющих на мужской организм. Суточный ритм — самый очевидный: утром уровень тестостерона достигает максимума, что обеспечивает прилив энергии и лучшее настроение. К вечеру концентрация гормона закономерно снижается, что может проявляться усталостью, раздражительностью и желанием уединиться. Существуют также недельные и сезонные колебания: например, осенью у многих наблюдается пик тестостерона, а зимой и весной — спад, сопровождающийся апатией.

«Производство тестостерона в яичках у мужчин и в меньшей степени в яичниках/надпочечниках у женщин контролируется гипоталамо-гипофизарной осью: гипоталамус (мозг) выделяет гонадотропин-рилизинг гормон (ГнРГ), который стимулирует гипофиз (также в мозге) выделять лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). В свою очередь лютеинизирующий гормон напрямую дает команду клеткам Лейдига в яичках производить тестостерон», — объясняет уролог.

От баланса гормонов напрямую зависят настроение и психическое состояние. Оптимальный уровень тестостерона повышает уверенность и мотивацию, а его дефицит часто ведет к апатии, раздражительности и «мозговому туману». Сверхвысокие показатели, например при приеме стероидов, чреваты резкими перепадами настроения и агрессией. Не менее важно физическое состояние: тестостерон является ключевым анаболическим гормоном, отвечающим за силу, выносливость и восстановление. Его низкий уровень приводит к постоянной усталости и потере мышечной массы.

По словам Марка Гадзияна, тестостерон, будучи главным гормоном, не работает в одиночку. Его функцию регулируют гипофиз и гипоталамус, а итоговое состояние организма определяется сложным взаимодействием с кортизолом, инсулином, тиреоидными гормонами и эстрогеном.

«Тестостерон — первый скрипач, но его звучание зависит от дирижера (гипофиза и гипоталамуса) и других музыкантов (кортизол, инсулин, тиреоидные гормоны, эстроген)», — подчеркнул эксперт.

Нарушить хрупкий гормональный баланс могут различные факторы: возрастное снижение тестостерона после 30 лет, неправильный образ жизни, хронический стресс, ожирение, дефицит витаминов, а также прием некоторых лекарств.

Врач подчеркивает, что при малейшем подозрении на гормональный сбой необходимо профессиональное обследование у эндокринолога, включающее ряд анализов. Любые попытки самодиагностики и, тем более, самостоятельного приема гормонов, он называет крайне опасной практикой, которая может привести к тяжелым последствиям.

