«Не впадать в суеверия»: чего нельзя делать в день Тита Листопадника

Существует масса поверий о том, как правильно провести день Тита Листопадника, также известного как Тит Грибник. Однако в народе не утихают споры, нужно ли следовать обычаям и связаны ли они вообще с православием.

Священник Николо-Кузнецкого Храма, иерей Филипп Ильяшенко рассказал, что Тит Листопадник и святой Тит — это не одна и та же личность.

«Святой Тит — апостол Крита и ученик апостола Павла. Он получил прекрасное, но языческое образование, а позже получил откровение искать иное знание. Тит прочитал Библию и отправился в Палестину, там был крещен апостолом Павлом, стал его ближайшим сподвижником. Причислен к числу 70 апостолов», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается Листопадника — это, скорее, выдумка людей, попытка как-то обозначить определенный временной отрезок. Однако его можно воспринимать, как «сезонное прозвище» для Тита.

«Есть народное наблюдение, происходящее из давнего периода, когда население жило в деревнях. Времяисчисление люди вели по церковным календарям, дополняя их тем, что замечали, и что им удобно. День, когда начинали опадать листья, ассоциировался с днем памяти Тита, поэтому у него и появилось прозвище Листопадник, которое к церкви и к нему самому отношения не имеет», — объяснил священник.

Также Ильяшенко поведал, чего точно не стоит делать в этот день. Главное для православных людей — оставаться таковыми.

«Не связывать приметы с религиозной жизнью, не впадать в суеверия. Заниматься чем-либо в этот день не возбраняется, но только если это не продиктовано желанием следовать языческим приметам. В них никакой православной составляющей нет. Можно пойти в храм на службу, помолиться святому Титу, например, о вразумлении», — отметил иерей.

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