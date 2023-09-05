«Полное безумие»: священник РПЦ ужаснулся тем, что ВСУ разминируют поля телами погибших

«Это полное безумие и кощунство! Надо с благоговением относиться к телу умершего человека. Что здесь скажешь? Слов нет! Печально. Царство Небесное всем пострадавшим!» — отметил священнослужитель в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».