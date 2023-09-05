«Полное безумие»: священник РПЦ ужаснулся тем, что ВСУ разминируют поля телами погибших

Протоиерея Константина Харитонова шокировало кощунство ВСУ

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Фото: [Социальные сети]

ВСУ для разминирования минных полей используют трупы солдат. Об этом рассказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин в беседе с РИА «Новости».

По его словам, причиной такого поведения являются большие потери в саперных подразделениях ВСУ. Наша разведка быстро обнаруживает их саперов, а артиллерия накрывает. Обучение новых бойцов требует временных затрат и большого количества ресурсов, поэтому, отметил Сайфуллин, используется метод «живого разминирования». 

Эта новость повергла в ужас настоятеля подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры протоиерея Константина Харитонова.

«Это полное безумие и кощунство! Надо с благоговением относиться к телу умершего человека. Что здесь скажешь? Слов нет! Печально. Царство Небесное всем пострадавшим!» — отметил священнослужитель в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее священник рассказал, что грозит украинцам за захват женского монастыря.

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