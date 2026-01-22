«Не враг, а защитник». Кардиолог опровергла связь кофе с остеопорозом и зависимостью

Кардиолог Ирина Васильева в своем телеграм-канале опровергла распространенные страхи, связанные с употреблением кофе. По ее словам, научные данные не подтверждают, что напиток приводит к остеопорозу, истинной зависимости или разрушению хрящевой ткани.

Специалист привела конкретные цифры: одна порция кофе выводит из организма всего 4-6 мг кальция. Этот незначительный объем легко компенсировать, добавив в чашку молоко — лишь в одной столовой ложке содержится около 20 мг этого минерала. Таким образом, кофе с молоком может даже положительно влиять на баланс кальция.

Васильева также отметила, что так называемая «кофеиновая зависимость» не признается медициной как расстройство, в отличие от пристрастия к никотину или алкоголю. Кофеин не вызывает социальной деградации и серьезных поведенческих нарушений.

Более того, современная ревматология рассматривает умеренное потребление кофе как фактор, защищающий хрящи (хондропротекторный эффект). Отдельные исследования указывают и на другие преимущества: регулярное употребление кофе и чая в разумных количествах может снижать риск развития рака легких, а антиоксиданты в обжаренных зернах — замедлять всасывание сахара в кровь.

