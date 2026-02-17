От огурцов до гречки: Россия отходит от своего главного злака на фоне падения спроса

В прошлом году серьезно просели в общем урожае традиционные для России культуры: гречка, рожь и рис. Снижение интереса потребителей, затоваренность складов, падение цен и проблемы с экспортом привели к тому, что аграрии начали переключаться на более маржинальные культуры. Подробности о происходящем на рынке узнал «Коммерсантъ» .

По данным Росстата, валовой сбор зерна в 2025 году вырос на 10,2%, но рожь, гречиха и рис снизили свою долю. Урожай ржи упал с 1,2 млн до 1 млн тонн, гречихи — с 1,208 млн до 923 тыс. тонн, риса — с 1,259 млн до 1,194 млн тонн.

Сборы ржи сокращаются не первый год. Вкусовые предпочтения россиян изменились, ржаной хлеб выходит из рациона. Как отметил член Российского союза пекарей Андрей Конов, в Орловской области снижается интерес к формовому ржано-пшеничному хлебу, растет спрос на подовый хлеб со сложной рецептурой. Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко констатировал: страна готова к выходу из «ржаного пояса», в котором находилась веками.

Посевные площади под рожь сократились на 30%, до 451 тыс. га. Вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов пояснил: стимула наращивать площади нет, рожь становится нишевым продуктом с невысокой маржинальностью. Цена на нее не растет 15 лет. Экспортный потенциал также мал, хотя есть интерес со стороны Монголии и подписано соглашение с Китаем о поставках муки. Возродить интерес к культуре мог бы госзаказ и пропаганда ржаного хлеба как продукта здорового питания, считают эксперты.

Популярность гречки тоже падает. В ноябре 2025 года производство гречневой крупы снизилось на 17,1% к прошлому году. На Алтае — главном гречневом регионе — площади сокращают в пользу подсолнечника, рапса и сои. Председатель Союза фермеров Алтайского края Никита Кожанов пояснил: увеличение урожая обвалит цену, которая и так падает. Вице-президент АККОР Ольга Башмачникова напомнила, что 20 лет назад цена доходила до 55 тыс. руб. за тонну, сейчас — 16 тыс. руб.

Экспортного потенциала у гречки практически нет. Китай заинтересован в черной и зеленой гречке, но из-за высокой себестоимости конкурировать сложно. Эксперты считают, что 1 млн тонн гречихи достаточно для внутреннего потребления, дефицита опасаться не стоит.

Урожай риса сократился из-за уменьшения посевных площадей на 4,1%, хотя урожайность достигла рекорда. В Краснодарском крае сборы выросли, в Приморье — на 37,8%, но в Дагестане и Ростовской области упали. Рынок затоварен: остатки риса-сырца на складах на 35% выше прошлогодних. Председатель Национального рисового союза Игорь Лобач объяснил это запретом на экспорт, введенным в 2022 году и постоянно продлеваемым. Цена на рис-сырец обвалилась с 30,5 до 19,7 руб./кг, на крупу — с 54,6 до 38 руб./кг. При этом затраты на производство выросли на 10–15%.

Рентабельность рисоводства резко упала. В агрохолдинге «Степь» заявили, что не планируют вводить эти культуры в структуру посевов в 2026 году. Расширение площадей возможно только при росте внутреннего спроса и повышении маржинальности. Сейчас рисоводы прорабатывают вопросы расширения экспорта и надеются на интервенционные закупки в госфонд. Лобач предупреждает: попытки заместить рис более маржинальными культурами технологически не готовы, нужно искать решения с властями.

Снижение цен у производителей вызвало падение цен в магазинах. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сообщил, что оптовые цены на гречку за неделю снизились на 2,7%, на рис — на 1,1%. Дефицита не ожидается. Независимый эксперт Михаил Лачугин добавил: дефициты возникают только от искусственного ажиотажа, предпосылок для кратного роста цен нет.

А вот хлеб из ржаной муки дорожает. На начало февраля цена выросла на 12,8% за год, до 100,89 руб./кг. Пшеничный хлеб подорожал еще больше — на 13,9%. Андрей Конов объяснил это ростом себестоимости производства. Однако в торговых сетях сохраняются социально значимые позиции хлеба, цены на которые могут не меняться годами. Базовые продукты для массового потребителя остаются доступными даже при росте издержек производителей.

Тем временем в некоторых регионах России заметили увеличение цен на огурцы. Стоимость выросла до 700 рублей за килограмм. Где-то водянистый овощ даже обогнал по цене свинину и курицу.