Матклассы Подмосковья стали самым масштабным проектом повышения качества математического образования в РФ

В текущем учебном году в регионе открыли более 2 тыс. математических классов в 742 школах. Проект охватил учеников 1-х, 2-х, 5-х, 7-х, 8-х и 10-х классов — в общей сложности обучение в матклассах прошли 50 тыс. школьников. По словам вице‐губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, это самый масштабный проект повышения качества математического образования в стране.

Ученики матклассов не ограничивались стандартной школьной программой: они углубленно изучали математику, посещали кружки по олимпиадной математике, участвовали в профильных турнирах и профориентационных мероприятиях. Такой комплексный подход позволил не просто повысить уровень знаний по предмету, но и пробудить у ребят искренний интерес к точным наукам, помочь им увидеть практическое применение математических навыков в реальной жизни.

Успешность проекта подтверждается и внешними показателями. В этом году заметно выросла популярность ЕГЭ по профильной математике: экзамен сдавали более 21 тыс. выпускников — на 3 тыс. больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилась и вовлеченность школьников в олимпиадное движение: во Всероссийской олимпиаде по математике приняли участие свыше 348 тыс. человек, что на 20% превышает показатели прошлого года. Эти цифры наглядно демонстрируют растущий интерес молодежи к математике и эффективность новых образовательных форматов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион получил 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников.