Не выбрасывайте бабушкин «хлам»: названы 5 вещей из СССР, за которые могут заплатить до ₽2 млн

На многих антресолях, в шкафах и сервантах до сих пор хранятся вещи, доставшиеся от бабушек и дедушек. Чаще всего их считают ненужным хламом, который жалко выбросить, но и использовать по назначению не получается. Однако среди этого «барахла» могут скрываться настоящие сокровища, за которые коллекционеры готовы платить суммы, сравнимые с ценами на подержанные автомобили. О том, какие советские предметы сегодня ценятся особенно высоко, порталу REGIONS рассказал коллекционер Сергей Кабищер.

Сергей Кабищер отмечает, что люди часто недооценивают содержимое своих кладовок, где порой пылятся целые состояния. По его словам, он лично обнаруживал у близких предметы, выручка от продажи которых на аукционах сопоставима со стоимостью подержанного авто. Эксперт призывает не спешить с утилизацией старых вещей, пока не будет установлена их реальная ценность.

Фарфор и керамика: изысканное наследие советской эпохи

Советский фарфор считается одним из самых дорогих сегментов коллекционирования. Особенно ценятся изделия Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ), Дулевского завода и Гжели. Чайные сервизы, декоративные статуэтки и тарелки с ручной росписью сегодня уходят на аукционах за суммы от 5 до 500 тысяч рублей. Самыми дорогими признаны предметы 1920–1930-х годов с агитационной росписью — советской символикой, портретами революционных деятелей, сценами из жизни рабочих и крестьян.

«Я видел, как простую на первый взгляд статуэтку купили за ₽400 тыс. Обычный человек никогда бы не подумал, что она столько стоит. Все дело в клейме завода, годе выпуска и редкости сюжета. Если на фарфоре есть сколы или трещины, цена падает в разы, но целые экземпляры уходят очень быстро», — делится Сергей Кабищер.

Елочные игрушки: новогоднее золото

Советские елочные украшения, выпущенные в период с 1936 по 1970 год, превратились в настоящие антикварные сокровища. В то время игрушки изготавливались вручную: их выдували из расплавленного стекла, а потом расписывали художники. Особенно дорого ценятся тематические наборы, посвященные сказкам или историческим событиям. Например, коллекция «Чиполлино»: фигурка главного героя стоит 5–7 тысяч рублей, а редкий персонаж Генерал-мышь может достигать цены в 50 тысяч. Самая дорогая советская елочная игрушка была продана за 584 тысячи рублей.

«Самое ценное — это игрушки на прищепках, а не на подвесках. Ранние версии, особенно из ваты и стекла, ценятся выше всего. Если у вас сохранилась коробка с полным набором игрушек, это может быть целое состояние», — объясняет Сергей Кабищер.

Штофы, графины и стопки: сокровища бабушкиного серванта

В советских сервантах часто хранились штофы — специальные емкости для алкоголя с рюмками в комплекте. Именно неиспользованные экземпляры сегодня стоят больших денег. Например, стеклянный штоф 1917 года с красным петухом на пробке оценивается примерно в 100 тысяч рублей. А серебряный набор с бутылкой и рюмками может уйти за миллион и больше. Хрустальные графины середины XX века стоят около 50 тысяч, а дореволюционный экземпляр с серебряной пробкой — до 850 тысяч.

«Чаще всего такие вещи не использовали по назначению. Они стояли в серванте как украшение. Именно поэтому они дошли до нас в идеальном состоянии. А коллекционеры готовы платить за сохранность и редкость», — комментирует Сергей Кабищер.

Советская фалеристика: когда значок стоит миллионы

Сегодня предметы советской фалеристики — особенно с космической тематикой, редкими лозунгами или из лимитированных серий — превратились в объект настоящей охоты. Стоимость таких артефактов колеблется от тысячи до 50 тысяч рублей, но за уникальные экземпляры коллекционеры готовы отдавать миллионы.

Абсолютным рекордсменом считается нагрудный знак «Добролет: за налет 100 000 км», выпускавшийся в середине 1920-х годов. Это изделие из золота и серебра на аукционе 2019 года ушло с молотка за внушительные 2,2 млн рублей.

Разбираясь в ценности находок, эксперт Сергей Кабищер предупреждает, что массовые алюминиевые значки практически не имеют рыночного веса. По его словам, по-настоящему серьезным антиквариатом считаются лишь изделия из драгоценных металлов, украшенные эмалью или обладающие сложными конструктивными элементами.

Техника из СССР: ренессанс «лампового» качества

Интерес к советской электронике сегодня переживает настоящий бум. Виниловые проигрыватели, катушечные магнитофоны и радиолы таких марок, как «Вега», «Арктур» или «Радиотехника», крайне востребованы у ценителей качественного звука. Ценник на приличный проигрыватель сегодня может достигать 200 тысяч рублей.

Не уступают в популярности и механические легенды: фотоаппараты «Зенит» и «ФЭД», а также часы «Победа» и «Ракета». Как объясняет Сергей Кабищер, современная молодежь ищет эти устройства не только ради эстетики винтажа, но и из-за уникального звучания и надежности сборки, которые принципиально отличаются от характеристик современной техники.

Как определить ценность: гид для владельца

Далеко не любой предмет с клеймом «Сделано в СССР» является сокровищем. Как подчеркивает специалист, ключевую роль играют четыре фактора:

Состояние: сколы и отсутствие деталей обрушивают цену.

Редкость: массовый тираж не интересен рынку.

Происхождение: история предмета и его связь со знаковыми событиями.

Комплектация: наличие родной упаковки и документов кратно увеличивает стоимость.

Сергей Кабищер настоятельно рекомендует не спешить с утилизацией старых вещей. Эксперт советует сначала сделать качественные снимки предметов и проконсультироваться с профессионалом. По его мнению, то, что обыватель привык считать ненужным хламом, на деле может оказаться выгодным активом, ведь советское наследие — это не только ностальгические воспоминания, но и реальный капитал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье набирает популярность странный ритуал с унитазом ради богатства.