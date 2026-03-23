«Денежный унитаз»: в Подмосковье набирает популярность странный ритуал омовения ног ради богатства

Новый необычный тренд охватил жителей Подмосковья — женщины и мужчины прибегают к ритуалу омовения ног в сантехнике в надежде привлечь неожиданное богатство. REGIONS вместе с экспертами разобрался в этом феномене.

Практикующий астролог и специалист по системе фен-шуй Наталья Брагина считает, что ничего сверхъестественного в таком обряде нет. По словам эксперта, в домашних практиках на привлечение денег и удачи вода, особенно проточная, используется постоянно.

«Самый близкий к этому — ритуал Денежный душ. Нужно включить воду комфортной температуры, встать под струи и закрыть глаза. Представьте, что вода — это не просто жидкость, а очищающий свет, который смывает с человека тревоги о неоплаченных счетах и страхи перед будущим. Затем представить, что капли воды превращаются в сверкающие золотые монеты, купюры или просто в чистую энергию золотого цвета. Не вытираться сразу насухо, дать воде немного впитаться, представляя, что энергия богатства остается в порах», — рекомендует профи.

По данным издания, суть ритуала в следующем: необходимо поместить обе ступни в унитаз. Для удобства можно присесть рядом на стул и опустить ноги внутрь, словно в мини-бассейн. Затем следует произнести слова-активатор: «Я ставлю ноги в унитаз, мне деньги сыплются на раз. Я дерну раз, я дерну два, и деньги есть у меня всегда». После этого нужно нажать кнопку смыва и, не вытирая ног, ожидать финансового потока.

Специалист высказала мнение, что унитаз не предназначен для того, чтобы стоять в нем ногами, особенно двумя. Не стоит повторять этот опасный трюк, чтобы случайно не застрять и не упустить тот самый внезапный денежный водопад.

«Моя сестра вообще провалилась туда почти по колено. Очень испугалась, мы ее с мамой вынимали. Хорошо еще, щиколотку не сломала!» — комментирует студентка бронницкого колледжа.

