«Не выбрасывайте бабушкину вазу»: какие пять меток на донышке сделают владельца богачом

Подмосковный собиратель антиквариата раскрыл пять ключевых признаков, превращающих советскую посуду в предмет охоты знатоков. Отдельные экземпляры оцениваются в 300 тысяч рублей.

Критерии коллекционной привлекательности

Любитель советского антиквариата Сергей Кабищер в разговоре с изданием REGIONS пояснил, что далеко не всякая вещь из прошлого обладает высокой стоимостью. Основным ориентиром служит заводское происхождение. Наивысшим спросом пользуются изделия Гусевского хрустального предприятия, а также мануфактур «Красный гигант», «Неман» и «Дятьково». Обязательным атрибутом выступает наличие оригинального клейма на донышке. Существенное значение имеет хронология создания: посуда 1950–1970 годов ценится гораздо выше поздней продукции 1980-х.

Коллекционер отметил, что редкость образца многократно увеличивает ценник. Лимитированные партии, экспериментальные выдувки и работы известных художников в цветном стекле (синем, дымчатом или фиолетовом) могут стоить в десятки раз дороже стандартного прозрачного аналога. Безупречная сохранность без трещин, помутнений и царапин, особенно при наличии заводской упаковки, также является весомым аргументом при оценке. Художественное исполнение, включающее сложную алмазную грань либо ручную роспись золотом, прибавляет изделию статусности.

Категории наиболее дорогих предметов

Эксперт выделил несколько групп товаров, вызывающих ажиотаж среди ценителей. Посуда с золочением, выполненным вручную, уходит по 30–50 тысяч рублей за набор из шести фужеров. Крупные вазы авторской работы нестандартных очертаний и редкого колера оцениваются в промежутке от 70 до 150 тысяч рублей. Уникальные произведения из ограниченных серий, подобных «Русским сказкам» Гусевского завода, достигают стоимости в 200–300 тысяч рублей за один предмет.

Советские подвесные осветительные приборы из хрусталя переживают ренессанс и могут быть проданы за 50–200 тысяч рублей. Наивысшую планку занимают авторские творения признанных мастеров стекольного дела, например Веры Мухиной или Евгения Вучетича, чьи работы стартуют от 100 тысяч рублей. По утверждению Кабищера, особой удачей считается обнаружение вещей с дарственными надписями из кремлевских сервизов.

Что не представляет рыночной ценности

Собеседник предостерег владельцев сервантов от излишних иллюзий. Массовая продукция 1970–1980 годов, включая стандартные граненые стаканы, типовые салатницы и конфетницы простых геометрических форм, интересует исключительно как ностальгический атрибут. Реализовать подобные вещи возможно за символические 100–200 рублей за единицу. Экземпляры с поврежденным либо отсутствующим клеймом, а также предметы со сколами и потертостями не имеют антикварной привлекательности.

Рекомендации по выгодной продаже

При обнаружении потенциально дорогой вещи коллекционер советует избегать стихийных барахолок. В первую очередь необходимо удостовериться в аутентичности маркировки, сверившись с электронными каталогами или мнением оценщика. Качественная фотосъемка при хорошем освещении с фиксацией клейма значительно повышает шансы на успешную сделку. Поиск покупателя следует вести на специализированных аукционных ресурсах и тематических форумах, где обитают реальные собиратели, а не перекупщики. Кабищер подчеркнул, что предметы, реализуемые комплектами или сервизами в оригинальной таре, всегда оцениваются дороже, нежели разрозненные единицы.