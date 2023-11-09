«Не выдать в себе жертву»: выяснилось, как не стать объектом школьной травли

«Конечно, нужно исходить из каждой конкретной ситуации, но чаще всего на насмешки лучше всего не реагировать, то есть выдать ту реакцию, на которую обидчики не рассчитывают. Их можно представить незначительными муравьями и просто проигнорировать. Главное — не выдать в себе жертву, не дать им считать страх. Нет эмоций — нет и интереса дальше задирать ребенка», — посоветовала Наумова.