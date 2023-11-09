«Не выдать в себе жертву»: выяснилось, как не стать объектом школьной травли
Психолог Наумова рассказала, как ребенку защититься от травли в школе
Фото: [freepik.com]
Каждый родитель, отправляя своего ребенка в школу, беспокоится не только о его оценках, но и о том, что его будут обижать одноклассники. Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как не стать объектом детской травли и не превратиться в изгоя.
По ее словам, все проблемы всегда идут из семьи.
«Очень важно, чтобы родители относились к своему ребенку с уважением, не командовали им, не подавляли, позволяли высказывать свою точку зрения. Как правило, объектами травли становятся дети-жертвы, которых очень жестко воспитывают, не позволяя высказаться», — рассказала Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт подчеркнула, что есть несколько способов задушить буллинг в зародыше.
«Конечно, нужно исходить из каждой конкретной ситуации, но чаще всего на насмешки лучше всего не реагировать, то есть выдать ту реакцию, на которую обидчики не рассчитывают. Их можно представить незначительными муравьями и просто проигнорировать. Главное — не выдать в себе жертву, не дать им считать страх. Нет эмоций — нет и интереса дальше задирать ребенка», — посоветовала Наумова.
Если ребенок стал объектом травли в школе, то обязательно нужно рассказать об этом классному руководителю. Молчать нельзя, уверена психолог. В школе действуют правила, и обидчиков накажут. Но совершенно другая история, если на ребенка нападают на улице группой.
«В этой ситуации нельзя впадать в истерику, паниковать, показывать свои эмоции. Нужно посмотреть на них строго, равнодушно, показать, что это все вас вообще не задевает. Как правило, когда нет эмоций — нет триггера, который позволяет начать драку. Обидчики в таком случае теряют интерес к жертве. Такое поведение, внутренняя уверенность ребенка зачастую позволяет купировать проблему», — заключила собеседница издания.
Ранее психолог рассказала, что такое здоровая меркантильность.