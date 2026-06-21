Не выходят на связь: в Приморье возбудили уголовное дело из-за исчезновения вертолета

Стали известны имена двух человек, находившихся на борту вертолета Robinson R44, пропавшего в Приморском крае. Как сообщает РЕН ТВ, экипаж состоял из пилота Екатерины В. и летчика-наблюдателя Николая Х. Вертолет работал по договору с Авиалесоохраной и выполнял разведку местности, после чего перестал выходить на связь. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы.

По информации РЕН ТВ, на борту пропавшего вертолета Robinson R44 находились два человека: пилот Екатерина В. и летчик-наблюдатель Николай Х. Воздушное судно работало в рамках контракта с Авиалесоохраной — экипаж проводил плановую разведку местности. В какой-то момент связь с вертолетом прервалась, и машина перестала выходить на связь.

Информация о происшествии появилась 21 июня. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что вертолет следовал по маршруту из поселка Терней в Единку, но так и не прибыл в пункт назначения. Сразу после этого была развернута поисково-спасательная операция. На данный момент о судьбе экипажа ничего не известно.

Специалисты уже начали устанавливать причины случившегося. По факту пропажи воздушного судна возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поиски продолжаются, силы МЧС и других ведомств прочесывают район предполагаемого исчезновения. Информация о результатах поиска пока не поступала.