«Не вздумай умереть, я за тебя еще орден получу»: боец СВО после атаки ВСУ тянул на себе раненого сержанта

Будущий боец СВО Артур Харисов рос гиперактивным ребенком. Он часто менял свои увлечения: от хоккея до астрономии. Но дольше всего он занимался скалолазанием. Вряд ли он мог представить, в каких обстоятельствах ему пригодятся эти умения.

Артур попал в армию в 19 лет. Он планировал получить высшее юридическое образование, но после колледжа пошел на срочку. Мать Артура Наталья Степченко переживала в эти дни особенно сильно, и на то была причина.

«Тут вдруг появился папа Артурика. Я воспитывала его одна. Папа видел сына до его четырех месяцев и потом стал общаться с ним уже перед самой армией. Далее без комментариев: как и все новоиспеченные отцы, он не забыл про выплаты», — отметила Наталья в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но все же на тот момент никто не знал, что будут какие-то выплаты. И тем более, с каким трагическим событием они будут связаны. Артур попал на СВО, был дважды ранен. Причем во второй раз он тянул на себе офицера.

«При взрыве сына откинуло в обрыв глубиной метров 10. Ему повезло, иначе он собрал бы все осколки в себя. Но Артур улетел в эту яму, хотя, как он говорил, приятного было мало. Вот тогда ему пригодились занятия скалолазанием, ведь пришлось выбираться. Когда вылез из ямы, сын увидел сержанта с оторванной ногой и потащил его на себе», — рассказала мать.

Артур направился в разрушенный дом неподалеку, чтобы скрыться от обстрела и дождаться своих. Он сказал раненому: «Не вздумай умереть у меня на руках, я за тебя еще орден получу». Но не судьба — сержант погиб. Уже поздно вечером раненого Харисова и погибшего мужчину подобрали сослуживцы. Их эвакуировали, а Артур оказался в Ростове.

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