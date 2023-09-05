Не забирайте найденные деньги и не ленитесь: как правильно провести день Лупа Брусничника

Сегодня православные граждане отмечают день Лупа Брусничника. О том, что это за день, и как его нужно провести, нам рассказал протоиерей Константин Харитонов.

Святой мученик

По словам священника, Церковь стоит на крови мучеников и чтит их ежедневно. Одним из них является и Луп Брусничник.

«Святой мученик Лупп Солунский был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского (память 8 ноября). Он пострадал за Христа в 306 году. Почему он называется в народе Брусничником, сложно сказать. Видно, на его день памяти заготавливали на зиму бруснику или освящали ее в этот день», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Народные поверья

Согласно народным поверьям, в этот день запрещается приступать к новым делам, кардинально менять собственную жизнь, лениться и бездельничать, давать в долг, жаловаться на проблемы и сплетничать, забирать себе случайно найденные деньги, конфликтовать с близкими, стричься и покупать украшения.

Священник отметил, что в православии точных инструкций для дня памяти Луппа Солунского куда меньше.

«Можно трудиться, молиться и делать все, кроме греха. Если человек нашел деньги, то надо постараться найти и вернуть их владельцу. А если это невозможно сделать, а сумма большая, то заявить в полицию. Если же сумма незначительная, а владельца не найти, то отдать нуждающемуся — себе не надо оставлять», — подчеркнул протоиерей.

Ранее священник рассказал, что грозит украинцам за захват женского монастыря.