«Подписывают себе приговор»: священник рассказал, что грозит украинцам за захват женского монастыря

Полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь УПЦ в Тернопольской области Украины, сообщил Союз православных журналистов . О том, во что для Украины и ее жителей выльется такое решение, рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры протоиерей Константин Харитонов.

По словам священника, попытки идти против Бога сыграют злую шутку с теми, кто их совершает. Украина же и вовсе может прекратить свое существование.

«Их власть гонит свой народ, верующих своей страны — это ужасно! Православие является основной государственности, поэтому они сами подписывают себе приговор. Не устоит их страна с таким отношением к своим людям и к вере. Все гонения на Церковь заканчивались одним — славой Церкви и бесславием гонителей. А явные противники Православия оканчивали свои жизни в муках», — заявил Харитонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Настоятель признался, что сам не знает, как поступил бы на месте монахинь, подвергшихся гонениям. Однако он выразил уверенность в том, что они найдут верное и правильное решение.

«Давать советы очень сложно, для этого надо быть на их месте. В каждом конкретном случае свои решения. Будем верить, что Господь умудрит сестер. Помоги, Господи, нашим братьям и сестрам претерпеть все достойно», — пожелал священник жительницам Свято-Богоявленского монастыря.

Ранее протоиерей рассказал, как ВСУ ответят за свои зверства на том свете.