«Не занимайтесь любовью на балконе, люди»: вице-президент банка выпала из окна

Вице-президент «Локо-банка» Кристина Байкова пошла на встречу с мужчиной и выпала из окна 11-го этажа, как сообщил Shot.

По данным журналистов, 28-летняя девушка выпивала со своим молодым человеком. Встреча проходила в ее квартире на Ходынском бульваре в Москве.

Со слов мужчины, Кристина сама пригласила его в гости на выходные. Молодые люди хорошо проводили время, но в разгар ночи девушка по неаккуратности сорвалась с окна.

«Не занимайтесь сексом на балконе, люди»; «А парень случайно не президент этого банка?»; «Как говорят эксперты, чтобы скрыть следы изнасилования, жертву необходимо скинуть с большой высоты. Есть, над чем подумать следственным органам», — прокомментировали инцидент россияне.

Вице-президент руководила департаментом по работе с корпоративными клиентами. Проверка по факту обстоятельств смерти девушки уже проводится.

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