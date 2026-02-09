«Не жди, а действуй»: глава Павлово-Посадского округа Семенов встретился с будущими молодогвардейцами

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов встретился с молодыми жителями муниципалитета, которые принимают активное участие в общественной жизни.

Встреча состоялась в пятницу, 6 февраля. Ее участниками стали молодые и инициативные люди, которые намерены вступить в ряды местного отделения Молодой Гвардии Единой России. Выбранный для мероприятия формат открытого диалога позволил гостям узнать о возможностях для социально активных жителей округа.

Денис Семенов поделился собственным опытом участия в молодежном движении. Он рассказал, какие практические навыки можно обрести во время деятельности.

«Если хочешь изменений — не жди, а действуй. Сам. Сейчас. Павлово-Посадский округ — наш общий дом, и сделать его комфортнее можете именно вы. Не "когда-нибудь потом"» — а прямо сейчас», — обратился глава к участникам встречи.

Во время встречи молодые жители узнали о практической поддержке инициатив: свободный вход в музеи округа, посещение зала и бассейна во Дворце спорта «Надежда» на бесплатной основе, билеты на мероприятия в домах культуры, автобусные экскурсии по Подмосковью, верифицированные часы волонтерской деятельности на платформе Добро.ру.

Денис Семенов высказал мнение, что участие в молодежном движении — возможность развить проектные и управленческие компетенции, шанс получить навыки, которые помогут в будущей карьере.