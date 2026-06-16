Не знаете языка? Готовьтесь к FOMO: почти половина россиян жалеют, что не могут общаться за границей

Около 44% российских путешественников признаются, что незнание иностранных языков лишает их полноценного отдыха и заставляет сожалеть об упущенных возможностях. К такому выводу пришли аналитики по итогам специального исследования, результаты которого оказались в распоряжении « Ленты.ру ».

Чаще всего досада от языкового барьера настигает туристов именно в момент живого контакта с окружающими. Так, более трети опрошенных (34%) сетуют, что не могут должным образом поторговаться или обсудить детали покупки с продавцами на местных рынках и в магазинах. Почти столько же (32%) жалеют о невозможности непринуждённо поболтать с попутчиками-иностранцами. Ещё 29% респондентов чувствуют себя неуверенно при общении с официантами и барменами в заведениях общепита. Каждый четвёртый турист (25%) теряется от непонимания громких объявлений в аэропортах, на вокзалах и в общественном транспорте. А 24% опрошенных признались, что упускают значительную часть экскурсионной программы, поскольку не могут уловить смысл рассказа гида и детали о местной культуре.

Впрочем, полностью избежать «языкового FOMO» удаётся 51% соотечественников. Ещё 5% респондентов заявили, что свободно владеют одним или несколькими иностранными языками и никогда не испытывали подобных проблем.