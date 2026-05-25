«Не знаю, ужасно это или прекрасно»: министр снял на камеру «чадо кутежа» в Светлогорске

Министр Ермак снял на камеру «чадо кутежа» туристов в Светлогорске
В воскресенье, 24 мая, министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак показал, чем живёт популярный у туристов Светлогорск накануне летнего сезона. Он выложил видео, снятое на площади перед военным санаторием у «Кафе для друзей», где собрались отдыхающие. На кадрах — массовое веселье, запах шашлыка, отличная погода и беззаботное настроение.
«Не знаю, ужасно это или прекрасно, но это точно 100%-е настроение курортного Светлогорска на протяжении уже многих лет», — высказался министр.
Увиденное по-своему оценили в региональном издании «Русский Запад», назвав происходящее «чадом кутежа туристов в Светлогорске» и заметив, что глава ведомства восхитился царившей там атмосферой. Официальное празднование Дня города в Светлогорске запланировано на 6 июня 2026 года.