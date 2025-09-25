Выжил на фронте, умер на малой родине: участник СВО скончался в отпуске на Алтае

В Республике Алтай стало известно о кончине участника специальной военной операции, прибывшего на родину в отпуск. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Республика Алтай в Telegram». Погибший имел звание старшины.

Согласно сообщению, контракт с Министерством обороны мужчина подписал в октябре 2023 года, и он принимал участие в СВО почти два года. Причиной смерти названа болезнь, однако детали заболевания не уточняются.

В публикации подчеркивается, что у россиянина был значительный опыт участия в боевых действиях. В 2003 году он проходил срочную службу в Чечне. За проявленную отвагу и заслуги в боях мужчина был отмечен двумя медалями.

