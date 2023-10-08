Неадекват избил ногами женщину на глазах у ребенка в Петербурге

«Женщина и сын шли навстречу мужчине. Когда они поравнялись, агрессор внезапно накинулся на прохожую, повалил ее на асфальт и стал избивать руками. Ребенок в это время стоял рядом. Пострадавшая стала кричать о помощи, что привлекло внимание других горожан. Нападавший поспешно скрылся с места происшествия», - приводится в публикации.