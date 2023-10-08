Неадекват избил ногами женщину на глазах у ребенка в Петербурге
Фото: [© РИА Новости / Алексей Сухоруков]
Инцидент произошел накануне на Ленинском проспекте в городе на Неве, передает Mash на Мойке. Проходящий по улице мужчина в камуфляжной форме поравнялся с идущими навстречу женщиной и 11-летним сыном, и без видимых причин внезапно набросился на родительницу.
Избив прохожую, злоумышленник поспешил ретироваться, чтобы не быть задержанным полицией. Очевидцы вызвали женщине скорую помощь, госпитализировавшую пострадавшую с закрытым переломом плеча со смещением.
«Женщина и сын шли навстречу мужчине. Когда они поравнялись, агрессор внезапно накинулся на прохожую, повалил ее на асфальт и стал избивать руками. Ребенок в это время стоял рядом. Пострадавшая стала кричать о помощи, что привлекло внимание других горожан. Нападавший поспешно скрылся с места происшествия», - приводится в публикации.
В настоящее время петербуржские правоохранители ведут активный розыск злоумышленника, выясняются все обстоятельства инцидента.