Неадекват попытался выбить дверь самолета Korean Air во время полета

В Южной Корее полицейские после посадки самолета в аэропорту задержали пассажира за то, что он подверг остальных с ним летящих путешественников опасности, пытаясь открыть дверь самолета Airbus A330-323 (б/н HL7586) авиакомпании Korean Air. Как сообщает агентство «Ренхап», инцидент произошел во время перелета рейса из Бангкока в Сеул.

Сначала пассажир уселся на место стюардессы, отказался возвращаться к себе. А после и вступил в перепалку с бортпроводниками, угрожая экипажу. Затем неадекват попытался открыть дверь аварийного выхода.

На беду дебошира, бортпроводники оказались крепкими ребятами. Они скрутили нарушителя спокойствия пассажиров, изолировав его до прибытия в аэропорт, а после передали в руки полицейских.

Что было дальше с дебоширом — не уточняется. Но по законам Южной Кореи за содеянное мужчине грозит крупный штраф с возможным тюремным сроком.

Ранее мы писали, что пьяный авиадебошир пытался задушить бортпроводников на рейсе Куба — Москва.