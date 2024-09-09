Пьяный авиадебошир пытался задушить бортпроводников на рейсе Куба — Москва

Буян на рейсе Варадеро — Москва выпил бутылку рома, оскорблял экипаж, а также грозился открыть аварийный выход прямо в полете. Как рассказал «Газете.ру» один из очевидцев, также мужчина пытался задушить бортпроводников и кричал, чтобы ему целовали ноги.

Собеседник издания считает, что мужчина сел на рейс из Кубы до России уже пьяным. Будучи в таком состоянии он пытался курить и продолжал пить алкоголь в самолете. Так как дымить в самолете категорически запрещено, бортпроводники пришли с замечаниями. Однако, по версии самого вальяжного пассажира, он имел на это право.

«Бортпроводники пытались просто донести до него информацию, что в таком виде он должен успокоиться и никому не мешать. Алексей этого не понимал. Там очень много ругательств было, оскорблений, он плевал в пассажиров, оскорблял абсолютно всех подряд. Он мешал полету очень сильно. Он хотел к капитану, потом он требовал, чтобы его посадили в океане. А еще душил двух проводников. Персонал пытался найти компромисс, но в ответ он только оскорблял всех», — рассказал пассажир.

При этом с буяном не могли ничего сделать 12 часов полета. Когда он неожиданно попытался открыть аварийный выход, на него набросились пассажиры и связали. Один из них взял ответственность на себя. Сотрудники пытались решить все мирным путем и следовали регламенту.

После прилета в Москву мужчину передали полиции.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing, летевший в Британию, экстренно сел в Москве