Неадекватная жительница Москвы задержана за езду на самокате с ребенком

По информации от BAZA, днем 27 февраля сотрудники правоохранительных органов остановили женщину, которая ехала на самокате вместе со своей дочерью. На видео, снятом очевидцами, видно, как полицейские пытаются задержать женщину и доставить ее в отделение. Однако свидетели происшествия встали на защиту матери и ребенка.

Сотрудники пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве сообщили, что женщина получила замечание, но отреагировала на него агрессивно. В результате было принято решение о её доставке в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Однако женщина оказала сопротивление, и к ней была применена физическая сила. По словам полицейских, некоторые очевидцы пытались спровоцировать конфликт, что негативно повлияло на эмоциональное состояние ребенка.

В итоге женщину препроводили в полицейский участок. Ей оформили два административных протокола, после чего она была свободна.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали молодого человека, который в Подольске напал на сотрудника полицейского во время задержания.