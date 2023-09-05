Небензя назвал Совбез ООН площадкой для украинской пропаганды

На заседании Совета безопасности ООН Василий Небензя заявил, что организация превратилась в место для озвучивания распространенных фейков странами Запада и продвижения Украины. При этом, как отметил постпред, сюжеты разворачиваются часто абсолютно абсурдные, а риторика сводится к пропаганде интересов Украины.

Небензя также отметил, что во время обсуждений представители Запада не считают нужным прислушиваться к чьему-то мнению, а продвигают свою позицию в качестве единственной правильной.