Небензя: после подрыва Каховской ГЭС Россия обратится к Совбезу ООН

Россия собирается созвать заседание Совбеза ООН после диверсии на Каховской ГЭС. Об этом рассказало РИА Новости .

Из-за обрушения верхней части гидроэлектростанции после обстрела армией Украины прошлой ночью Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН. Как сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя, пока нельзя сказать, когда пройдет заседание, но провести его необходимо как можно скорее.

Также постпред указал на попытки Киева обвинить в подрыве российскую армию. Комментируя подобные обвинения, Небензя отметил, что России нет никакого смысла проводить диверсию, затапливая подконтрольные ей территории. Кроме того, спецслужбы уже установили, откуда, предположительно, наносились удары по ГЭС.