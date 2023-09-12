Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Америка не собирается заканчивать прибыльный для нее конфликт на Украине. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам Небензи, власти США являются главными руководителями киевского режима, что открыто показал начальник генштаба Майкл Милли. Как рассказал российский дипломат, Милли пригласил журналистов в ситуационную комнату, где продемонстрировал, как в реальном времени спутники передают данные с поля боя. Небензя не сомневается, что эти данные направляются напрямую киевским властям.

Также российский политик напомнил, что Америка и Европа получают огромную прибыль, а часть средств, выделенных на помощь Украине, на самом деле не покидает США.