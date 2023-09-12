Небензя: США не планируют закончить прибыльный для них украинский конфликт
Фото: [©Брайан Смит/РИА Новости]
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Америка не собирается заканчивать прибыльный для нее конфликт на Украине. Подробности рассказало РИА Новости.
По словам Небензи, власти США являются главными руководителями киевского режима, что открыто показал начальник генштаба Майкл Милли. Как рассказал российский дипломат, Милли пригласил журналистов в ситуационную комнату, где продемонстрировал, как в реальном времени спутники передают данные с поля боя. Небензя не сомневается, что эти данные направляются напрямую киевским властям.
Также российский политик напомнил, что Америка и Европа получают огромную прибыль, а часть средств, выделенных на помощь Украине, на самом деле не покидает США.