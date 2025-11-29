Небесные Заступницы: священник раскрыл, кому и как молиться в День матери

В День матери православные верующие получают уникальную возможность не только поздравить своих земных матерей, но и вознести молитвы к Небесным Заступницам. Как пояснил в эксклюзивном комментарии REGIONS зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов, этот праздник становится духовным мостом, соединяющим земное и небесное материнство.

Первой в молитвенной практике обращаются к Пресвятой Богородице — идеалу материнской любви и заботы. Ей молятся о даровании мудрости всем матерям, сохранении семейного очага и здоровье детей, прося небесного покрова для своих семей. Особое место в традиции занимают святые жены-заступницы: блаженная Ксения Петербургская, помогающая в семейных нуждах, и матрона Московская, к которой идут за исцелением болезней и утешением в скорбях.

В этот день также принято чтить память святых праведных Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы. Этой благочестивой чете молятся супруги, мечтающие о детях, а также родители, которые просят об укреплении в вере при воспитании наследников.

Как подчеркивает Иванов, главный акцент в молитвах должен делаться не на материальных благах, а на просьбах о душевном здравье, крепости духа и взаимопонимании в семье. Эксперт призывает просить у Господа укрепления для матерей в их самоотверженном служении, а детям — осознания великого дара материнства. Такой подход превращает праздник из формальности в глубокое духовное переживание, где земные поздравления органично дополняются небесным заступничеством.

Ранее священник раскрыл, какие грехи приводят к серьезным недугам.