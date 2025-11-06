Небесный детектив экипажа МКС: уникальный эксперимент в Подмосковье раскроет секреты грозовых призраков

В Звездном городке идет интенсивная подготовка экипажа МКС-74 к старту 27 ноября, где одним из ключевых элементов научной программы станет охота на уникальные атмосферные явления — «спрайты», «эльфы» и «джеты». Об этом сообщает издание REGIONS.

Загадочные вспышки, невидимые невооруженным глазом, возникают на фантастических высотах во время гроз и будут изучаться в рамках эксперимента «УФ-Атмосфера». Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев на практических занятиях осваивают специализированную аппаратуру — широкоугольный детектор ультрафиолетового излучения, который станет их главным инструментом для составления детальной карты свечения земной атмосферы.

Цель эксперимента — зафиксировать не только причудливые грозовые разряды, но и весь спектр ультрафиолетового «свечения» планеты, что позволит ученым отделить природные феномены от искусственных, таких как городская засветка. «Спрайты», напоминающие гигантские красные медузы, вспыхивают на высотах до 130 километров. «Джеты» — это синие конусообразные струи, бьющие из грозовых туч, а «эльфы» — кратковременные красновато-фиолетовые кольца, расширяющиеся на высоте около 100 километров со скоростью света. Но на этом задачи детектора не заканчиваются — его чувствительности достаточно, чтобы отслеживать частицы космического мусора, микрометеориты и даже гипотетические сверхплотные частицы нуклеариты.

Эксперимент «УФ-Атмосфера» работает на МКС с 2014 года и уже принес впечатляющие результаты: созданы карты искусственных свечений, отслежены маршруты облаков и зафиксированы тысячи падений метеоров. Новая миссия экипажа МКС-74 углубит эти данные, превращая МКС в мощнейшую обсерваторию по изучению невидимой жизни нашей собственной планеты.

