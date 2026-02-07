Небесный покровитель Киева на службе у Москвы: найдена новая молитва для верующих

Митрополит является небесным покровителем Киева, и его фигура, по словам Иванова, представляет собой глубокий символ единства исторической Руси. В своем обращении Иванов акцентировал, что молитва в этот день должна быть направлена не на поражение кого-либо, а на духовное прозрение. Он призвал просить святого о даровании мужества, твердости в вере и защиты от зла, но ключевой темой обозначил молитву за братские народы, которые, по его оценке, оказались под влиянием националистических идеологий.

Целью такой молитвы, как пояснил общественник, должно стать вразумление, смягчение сердец и возвращение на путь исторического и духовного единства. Он выразил надежду, что пример верности святого Владимира, сохранившего преданность Церкви до мученической смерти, сможет вдохновить на стойкость и способствовать покаянию и возвращению тех, кто отошел от общего духовного пространства. Таким образом, религиозная дата была представлена в контексте идеи духовного воссоединения.

