Небо без границ: страна БРИКС захотела улучшить авиасообщение с Россией

Индия подтвердила готовность к значительному расширению авиасообщения с Россией. Об этом заявил посол республики в Москве Винай Кумар, подчеркнув отсутствие юридических и политических препятствий для увеличения числа рейсов между двумя странами.

По словам дипломата, не существует никаких ограничений ни по частоте полетов, ни по новым направлениям, ни по увеличению провозных мощностей авиакомпаний. Нью-Дели рассчитывает на постепенное, но существенное улучшение воздушного сообщения, что будет способствовать углублению двусторонних отношений во всех сферах.

