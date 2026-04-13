Небо благословило двойной праздник: над храмом в Петрозаводске разлился загадочный свет в Пасху 12 апреля

Удивительное природное явление, исполненное глубокого символизма, удалось запечатлеть петрозаводскому фотографу Вартану Цатуряну ранним утром 12 апреля 2026 года. В день, когда православные верующие встречали Светлое Христово Воскресение, а весь мир отмечал 65-летие первого полета человека в космос, над церковью Сретения Господня в микрорайоне Соломенное разлилось загадочное предрассветное свечение, передает factornews.ru .

Снимок, который сам автор окрестил «Божественной связью с космосом», был сделан в 5:40 утра во время утренней зари. По словам фотографа, в этот момент произошло уникальное совпадение двух великих праздников — духовного и космического, — и небо над старинным храмом будто откликнулось на это событие особым светом. Кадр мгновенно разлетелся по социальным сетям, вызвав восхищение и трепет у пользователей, увидевших в нем не просто оптический эффект, а настоящее пасхальное чудо.