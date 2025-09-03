Небо над Москвой заполнили белые шары в память о Беслане
РИА Новости: в Москве прошла панихида по погибшим в бесланской трагедии
Фото: [unsplash.com]
Москва почтила память жертв бесланской трагедии, запустив в небо белые шары. В храме прошли панихида и церемония возложения цветов к памятнику. Об этом также сообщило РИА Новости.
В среду, 3 сентября, Москва присоединилась к траурным мероприятиям, посвященным годовщине трагедии в Беслане. В небо взмыли 334 белых шара, символизирующие души погибших.
В храме Рождества Богородицы на Кулишках прошла поминальная служба. Память жертв почтили цветами: к монументу возложили розы и гвоздики, а также принесли детские игрушки и воду.
Ранее в Подмосковье запустили акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.