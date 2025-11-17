Небо — наше: ступинская «Аэросила» создала винт, который усилит российскую авиацию

НПП «Аэросила» завершила разработку нового флюгерно-реверсирного тянущего гидромеханического винта, работа над которым велась с 2017 года. Изделие прошло полный цикл испытаний, включая проверку на экстремальные температуры, повреждения, аэродинамику и гидравлику.

В ходе 85 сертификационных полетов на самолете Ил-114 подтверждена высокая надежность и эксплуатационная пригодность винта. Сертификат на выпуск нового изделия генеральному директору Павлу Точилину вручили заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Глава округа Сергей Мужальских отметил значимость события для региона и страны, а коллектив предприятия получил благодарственные письма и награды для сотрудников, внесших особый вклад в разработку. Сегодня на «Аэросиле» работают около тысячи человек; в 2024 году предприятие отметило 85-летие и изготовило 115 воздушных винтов для 85 типов самолётов.