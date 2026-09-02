Небо снова открыто: как работает столичный аэропорт Шереметьево прямо сейчас
РИА Новости: Росавиация сняла временные ограничения на полеты в Шереметьево
Росавиация сообщила о возобновлении стандартного режима работы столичного аэропорта Шереметьево. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, полностью сняты. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.
Возобновление работы авиагавани и текущая ситуация
Главные детали официального сообщения Росавиации и статус рейсов:
- Официальное заявление: Представители Росавиации подтвердили снятие всех ранее введенных специальных режимов на обслуживание гражданских рейсов в Шереметьево.
- Причина ограничений: Временная приостановка взлетов и посадок была необходима для обеспечения полной безопасности полетов в столичном авиаузле.
- Текущий статус: Воздушная гавань возвращается к работе по расписанию. Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальное время вылета и прибытия своих рейсов через официальное табло аэропорта или каналы авиакомпаний.