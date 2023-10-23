Небольшие дожди и до плюс одиннадцати градусов ожидаются в Московском регионе в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье, по данным синоптиков, составит от шести до одиннадцати градусов тепла, в Москве — от шести до восьми градусов тепла.

Будет почти безветренно. Атмосферное давление, отмечают метеорологи, составит семьсот тридцать семь миллиметров ртутного столба.

Ранее автоэксперт Дмитрий Мачин рассказал, как правильно ухаживать за машиной перед заморозками.