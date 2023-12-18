Небольшие осадки и до трех градусов тепла ожидаются в Московском регионе в понедельник
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Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от минус двух до плюс трех градусов, в Москве — от нуля до плюс двух градусов.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок три миллиметра ртутного столба.
Синоптики также предупредили жителей Московского региона о гололедице.
Ранее офтальмолог Валентина Меркулова объяснила, почему в мороз нужно носить очки.