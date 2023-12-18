Небольшие осадки и до трех градусов тепла ожидаются в Московском регионе в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус двух до плюс трех градусов, в Москве — от нуля до плюс двух градусов.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок три миллиметра ртутного столба.

Синоптики также предупредили жителей Московского региона о гололедице.

Ранее офтальмолог Валентина Меркулова объяснила, почему в мороз нужно носить очки.