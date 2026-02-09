Небольшой снег и гололедица: погода в Москве и области 9 февраля

Небольшой снег и скользкие дороги сохранятся в Московском регионе в понедельник, 9 февраля. Осадки будут носить локальный характер, а температура останется ниже климатической нормы, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем ожидается от –9 до –14 градусов. В ночные часы похолодает до –17. Местами по области возможен слабый снег и гололедица, что может осложнить дорожную обстановку.

В Москве днем температура воздуха составит –9…–11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –14. Ветер будет северо-западным с переходом на западный, его скорость достигнет 5–10 м/с. Атмосферное давление сохранится на пониженном уровне — 745–746 мм рт. ст.

