Снегопады разогнали зарплаты дворников в России

В декабре и январе число вакансий для дворников в России увеличилось в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Одновременно выросли и зарплатные предложения — в среднем они прибавили 76% и достигли 94 тысяч рублей. Об этом РИА Недвижимость рассказал операционный директор сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков.

По его словам, ключевым фактором роста доходов стали сильные и продолжительные снегопады. В такие периоды у дворников значительно увеличивается объем работы и количество смен, что напрямую отражается на заработке. Кроме того, работодатели вынуждены конкурировать за персонал и повышать оплату труда, чтобы оперативно закрывать вакансии.

Кучеренков отметил, что в пиковые снежные периоды фактический доход дворников может заметно превышать суммы, указанные в объявлениях о найме, за счет переработок и дополнительных выплат.

Сложные погодные условия особенно сказались на спросе в Москве и Подмосковье. Прошедший январь, как подчеркнул эксперт, стал самым снежным в столичном регионе за последние два столетия, что резко усилило потребность в коммунальных работниках.

На фоне повышенного спроса рынок столкнулся с дефицитом кадров. По данным портала hh.ru, сейчас на одну вакансию дворника в среднем приходится лишь 1,8 резюме, что говорит о заметной нехватке соискателей по всей стране.

