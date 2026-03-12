Нечем дышать в Тихорецке: что происходит в Тихорецке после ночного налета беспилотников

В Тихорецке после пожара на нефтебазе, возникшего в результате ночной атаки беспилотников, зафиксировано ухудшение качества воздуха. Пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора сообщила, что в пробах выявлено превышение предельно допустимых концентраций бензола и ксилола.

Ведомство продолжает мониторинг атмосферы, отбор проб ведется в пяти контрольных точках. Возгорание на объекте произошло в ночь на 12 марта из-за падения обломков сбитых дронов. Изначально пламя охватило 150 квадратных метров, однако к полудню площадь пожара возросла до 3,8 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 257 человек и 69 единиц техники, задействован также пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Краснодарским краем 30 украинских беспилотников самолетного типа. Еще 8 дронов перехватили в акватории Черного моря.