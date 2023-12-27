«Нечисть очень опасна»: что обязательно нужно сделать в Филимонов день 27 декабря

Православная церковь 27 декабря вспоминает святого Филимона, который принял мученическую смерть от рук язычников во времена гонений на христиан. В народе день называют Филимоновым.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено. По ее словам, 27 декабря верующие просят святого Филимона о защите от злых сил, ведь наши предки верили, что в это время нечисть особенно опасна.

«На Филимона следует провести генеральную уборку. Это отличное время не только навести порядок в квартире, но еще и отпугнуть злых духов, которые не смогут проникнуть в чистый дом. Считается, что в этот день нужно почаще умываться, чтобы смыть с себя негатив», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не стоит 27 декабря начинать новые дела — любые планы могут сорваться, уверена ясновидящая.

«Продолжается Рождественский пост, поэтому этот день требует не только ограничений в еде, но и размышлений о своей духовной жизни. Можно почитать жития святых, чтобы вдохновиться примером любви к Богу и благочестием святых старцев», — добавила Мишина.

Экстрасенс отметила, что на Филимона нельзя лениться, ругаться с близкими и бросать незавершенные дела, иначе следующий год пройдет очень тяжело.

«Для тех, кто любит шить или вязать, Филимонов день — отличное время заняться любимым хобби», — заключила собеседница издания.

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