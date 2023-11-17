Нечистые силы: почему нельзя жениться на Ерему 17 ноября

Православная церковь 17 ноября вспоминает великомучеников Никандра Мирского и пресвитера Ермея, которые были учениками апостола Петра. Подвижники несли учение Христа и пострадали за веру. В народе день называется Ереминым.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено.

По ее словам, наши предки верили, что 17 ноября – это самый несчастливый день в году, а по улицам ходят нечистые силы, поэтому рекомендовалось не выходить из дома, дабы не навлечь на себя неприятности.

«Противопоставьте несчастью добро, и тогда все неприятности обойдут вас стороной. Помогите нуждающимся, скажите добрые слова утешения и поддержки тем, кому это сейчас очень нужно. Так вы создадите вокруг себя положительную энергетику, и день пройдет спокойно», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Этот день совершенно не подходит для женитьбы — брак может распасться, уверена ясновидящая.

«На Ерему нельзя лениться. Тем, кто будет упорно работать в этот день, весь следующий год будет сопутствовать финансовый успех. Не пускайте в дом чужих — это считается плохой приметой, а также не берите и не давайте никому в долг, иначе деньги можно потерять», — добавила Мишина.

Этот день может быть хорошим временем для размышлений о своих планах, целях и о том, как можно сделать свою жизнь более счастливой.

«Послушайте совета наших предков и проведите вечер дома со своей семьей. Иногда совместный просмотр телевизора укрепляет отношения лучше, чем поход в самый дорогой ресторан», — заключила собеседница издания.

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