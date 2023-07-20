Недалеко от русской границы поймали пьяного поляка на яхте

В Гданьском заливе, всего в семи километрах от границы с Россией, полиция задержала 72-летнего поляка. По словам представителя местной полиции Каролины Фигель, мужчина был сильно пьян. Также она рассказала, что яхта шла прямым курсом в сторону России, чем и привлекла внимание пограничной службы, также судно не отвечала на вызовы.

Когда дежурный офицер перехватил яхту, то мужчина не мог назвать своей имя и не стоял на ногах. В итоге полиция выяснила, что мужчина вышел из порта в Гдыни, чтобы добраться до Копенгагена. Мужчину доставили в полицию, где ему предъявят обвинения, как только он протрезвеет.