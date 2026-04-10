Недели поисков и слезы: житель Балашихи помог воссоединить беглого пса с хозяином

В Балашихе местный житель Максим Шатуров проявил редкое упорство и человечность, вернув потерявшегося пса законному владельцу. Как узнал REGIONS , несколько суток мужчина держал четвероногого у себя, расклеивал ориентировки и объезжал район в поисках хозяина.

Все случилось на улице Заречной. Максим заметил ухоженного кобеля, который выглядел растерянным, но точно не бездомным. Аккуратно подстриженные когти и недешевый ошейник без жетона с номером говорили о том, что у питомца есть хозяин. В квартире у Шатурова уже обитали две свои собаки и кот, но он все равно забрал найденыша к себе.

Несколько дней мужчина отправлял сообщения в городские чаты и паблики. Отклики приходили самые разные. Кто-то утверждал, что видел этого пса на Никольской, кто-то — на Яганова. Некоторые предполагали, что животное находится на свободном выгуле, а другие и вовсе решили, что его выбросили на улицу. Но Максим в последнюю версию не поверил.

«Мне писали, что собаку много раз видели на Никольской и на Яганова. Кто-то писал, что пес на самовыгуле. Кто-то писал, что его выкинули, но в это не верилось», — рассказал REGIONS Максим.

Однажды во время прогулки по частному сектору на Никольской пес вдруг замер у ворот одного из домов и явно заинтересовался. Максим постучал — никто не открыл. Вернувшись туда позже, он оставил записку, но животное не захотело ждать и побежало дальше.

Счастливый финал наступил неожиданно. В тот же вечер Шатуров расспрашивал прохожих о собаке, как вдруг та сорвалась с места и рванула через газон к улице Яганова. Там как раз остановилась машина, из которой выскочил взволнованный мужчина.

«И тут он как рванет через газон! А на той стороне машина останавливается, и мужик бежит: „Марк! Марк! Прости меня, дурака! Марк!“. Пес к нему на руки запрыгнул, скулит, хвостом крутит. Мужик чуть ни плачет!» — описывает Максим трогательную сцену встречи.

Как выяснилось позже, владелец пса оказался жителем Ногинска. Он уехал в командировку и доверил Марка знакомым в Балашихе, но тот умудрился сбежать. Все эти дни хозяин на автомобиле объезжал улицы города в надежде отыскать любимца. Встреча состоялась только благодаря тому, что Максим не бросил животное и продолжил поиски.

Хозяин Марка пообещал щедро отблагодарить спасителя, но Максим отказался. По его словам, лучшая награда — это видеть пса и его человека снова вместе. Однако владелец настоял на своем и пообещал приехать с подарками, возможно, захватив и самого Марка.

Сам Максим признался, что до сих пор находится под впечатлением от произошедшего. По его словам, именно такие невероятные повороты судьбы и делают жизнь по-настоящему запоминающейся. Отдельно он поблагодарил всех неравнодушных, кто помогал советами, репостил объявления, распечатывал и расклеивал ориентировки. По его утверждению, в Балашихе очень много удивительных и отзывчивых людей.

Эта история быстро разлетелась по местным пабликам. Жители Балашихи, растроганные счастливым финалом, уже окрестили Максима настоящим героем. Случай с псом Марком в очередной раз доказал: доброта, упорство и вера в лучшее способны творить настоящие чудеса.

