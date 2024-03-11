«Неделя добрых дел»: школьники из Красногорска начали плести маскировочные сети и печь блины

Дети из школы №1 посетили Красногорский Молодежный центр на «Неделе добрых дел». Благодаря их помощи удалось создать больше маскировочных сетей, которые передадут бойцам в зону СВО.

На «Неделе добрых дел» перед школьниками стоят разные задачи. Например, им нужно будет задекорировать печенье, изготовить открытки и написать письма, а также испечь блины. Полакомиться смогут школьники и участники из «Активного долголетия».

Школьники также начали плести маскировочные сети. Их применяют для сокрытия видимости бойцов, артиллерии, помогая оставаться почти невидимым. Но самое главное, что бойцы и их техника с маскировочными сетями больше не будут «светиться» в тепловизорах противника.

Напомним, что «Неделя добрых дел» стартовала по всему Подмосковью в школах до 15 марта. Акцию традиционно проводят как часть крупного благотворительного проекта «Доброе дело».