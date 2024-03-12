Неделя Добрых дел стартовала в Пушкино

Важную акцию проводят во всех школах Подмосковья, включая и Городской округ Пушкинский. Под председательством главы региона Андрея Воробьева прошло совещание, где оценили работу недели Добрых дел.

Так, до 15 марта в рамках акции ученики 1-8 и 10 классов вместе с активистами «Единой России» будут создавать важные предметы для участников СВО и пенсионеров. В планах плести маскировочные сети, подготавливать письма, а также декорировать печенье и печь блины. Все созданное сформируют в посылки волонтеры и далее вышлют по адресам.

Как напомнил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, на избирательных участках завершаются организационные работы. Всего в округе будет открыто 116 точек с повышенной системой безопасности. Установят видеокамеры, металлодетекторы и многое другое. Также жителей поквартирно уведомили о ближайших участках и дистанционном участии в выборах президента РФ.

В Пушкинском увеличивают темпы работ по ремонту дорог, в частности усиливают борьбу с ямами. Дорожники по весне традиционно работают в режиме повышенной готовности. На данный момент им оперативно удалось исправить 723 дефекта асфальтового покрытия.

По части благоустройства до сентября 2024 года улучшат лесопарк Северный в Пушкино. Пока работы продолжаются. По их итогу в зеленой зоне появятся новые детские площадки, воркаут зоны, сеть тропинок и дорожек, входные группы.