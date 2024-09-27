Неделя качества и День качества пройдут в ноябре

Неделя качества пройдет в стране 11-17 ноября, а 14 ноября проведут День качества. В этом году активности пройдут под девизом «Россия — страна со Знаком качества», сообщили в Роскачестве.

Качество — это залог сильной экономики России и процветания ее граждан. Оно не только способствует достижению благополучия людей, но и позволяет создать условия для их самореализации и раскрытия талантов. Жить и работать в такой среде — значит иметь новые возможности для роста и развития.

День качества в России призван привлечь внимание к основным составляющим качества жизни: окружающей среды, социальной сферы, здравоохранения, семейных ценностей и традиций и стать площадкой для открытого диалога производителей отечественных товаров и представителей сферы услуг, торговых сетей и потребителей, которые своим выбором во-многом формируют рынок.

С 11 по 15 ноября Роскачество совместно с Минпромторгом России, Министерством экономического развития РФ, Росстандартом и Росаккредитацией проведет масштабный Международный форум «Всемирный день качества».