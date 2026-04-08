Неделя на море за 50 тысяч рублей: опытные туристы выбирают для летнего отдыха два региона

Эксперты определили наиболее востребованные регионы для внутреннего туризма в июне 2026 года. Лидером спроса остается Краснодарский край, предлагающий наиболее бюджетные варианты недельного размещения для двоих. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры потребительского интереса и география поездок

Согласно сведениям аналитической службы «Слетать.ру», Краснодарский край уверенно удерживает статус ключевого туристического направления страны. На долю этого региона приходится 37% от суммарного объема продаж внутрироссийских туров. Вторую строчку рейтинга популярности занимает Крым, который выбрали 14,4% путешественников. В перечень десяти наиболее востребованных территорий для летнего времяпрепровождения также вошли Московская и Калининградская области, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан, Москва и Карелия.

Ценовая политика и варианты размещения на курортах

Финансовая составляющая организованных поездок существенно зависит от географии и категории выбранного объекта. Недельное пребывание в Краснодарском крае в первой половине июня для 2 человек обойдется минимум в 54,2 тысячи рублей. Данный расчет актуален для гостиниц категории 3 звезды с включенным завтраком. Повышение уровня комфорта до четырехзвездочного сервиса поднимет планку стоимости до 65,9 тысячи рублей.

Сравнительный анализ показывает, что отдых в других популярных зонах требует больших вложений. Например, путешествие в Калининградскую область при аналогичных параметрах проживания стартует от 74,3 тысячи рублей. Посещение здравниц Кавказских Минеральных Вод обойдется туристам не менее чем в 67,8 тысячи рублей за неделю.

Тренды сезона и потребительское поведение

Специалисты зафиксировали, что средняя продолжительность отпуска россиян в рамках внутренних направлений составляет 8 ночей. Примечательно, что глубина планирования поездок остается стабильной и достигает практически 4,8 месяца. Это свидетельствует о сохранении привычки заблаговременного формирования графика отдыха.

Что касается предпочтений по уровню сервиса, то 42,2% клиентов ориентируются на трехзвездочные отели, в то время как 27,3% бронируют номера в гостиницах 4 звезды. Данные показатели демонстрируют преемственность по отношению к прошлому году. Важной особенностью текущего сезона стало изменение структуры питания. Представители сервиса отметили, что в 2026 году отдыхающие стали значительно чаще отдавать предпочтение объектам размещения, работающим по системе полный пансион.